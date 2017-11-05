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В Ростове несовершеннолетний парень на «шестерке» катался по городу

В Ростове несовершеннолетний парень на «шестерке» катался по городу
В Ростове несовершеннолетний парень на «шестерке» катался по городу. Юношу задержали инспекторы ДПС на одной из улиц 5 ноября.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, сотрудники дорожной службы остановили «шестерку» с неработающими фарами. Попросив документы у водителя, они выяснили, что ему нет 18 лет.

Автомобиль парня поставил на штрафстоянку, а его самого привлекли к административной ответственности. Родителям парня предстоит выплатить штраф за сына, а также расходы на содержание авто.

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