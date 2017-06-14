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В Ростове неизвестный за пару минут украл противотуманки с «Мазды»

В Ростове неизвестный за пару минут украл противотуманки с «Мазды»
В Ростове неизвестный за пару минут украл противотуманки с «Мазды». Инцидент произошел ранним утром 15 июня на улице Локомотивной.

Владелец иномарки утверждает, что детали с его авто украли за 3 минуты 15 секунд. Неизвестный быстро снял фары и с добычей скрылся с места происшествия.

Стоит отметить, что в городе и области подобного рода кражи происходят регулярно. Воришки снимают колеса и детали с иномарок. Особой популярностью среди злоумышленников пользуются «Тойоты», «Мазды» и «Митсубиси».

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