В Ростове не пропускающие пешеходов водители будут платить больше



В Ростове не пропускающие пешеходов водители будут платить больше. Поправки вступили в силу 10 ноября.



Раньше штраф составлял 1,5 тысячи рублей без разделения. Теперь минимальный штраф в эту же сумму будут платить лишь те, кто ранее ПДД не нарушал, и если аварии после непропуска пешехода не возникло. В остальных случаях размер выплаты может достигать 2,5 тысячи рублей.



Нововведение уже вызвало большой резонанс среди горожан. Пешеходы видят в нем много плюсов, отмечая, что тогда будет меньше нарушений. Водители же, наоборот, возмущены. Они считают, что необходимо придумать наказание и для пешеходов, которые «бегут прямо под колеса».