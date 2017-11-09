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В Ростове не пропускающие пешеходов водители будут платить больше

В Ростове не пропускающие пешеходов водители будут платить больше
В Ростове не пропускающие пешеходов водители будут платить больше. Поправки вступили в силу 10 ноября.

Раньше штраф составлял 1,5 тысячи рублей без разделения. Теперь минимальный штраф в эту же сумму будут платить лишь те, кто ранее ПДД не нарушал, и если аварии после непропуска пешехода не возникло. В остальных случаях размер выплаты может достигать 2,5 тысячи рублей.

Нововведение уже вызвало большой резонанс среди горожан. Пешеходы видят в нем много плюсов, отмечая, что тогда будет меньше нарушений. Водители же, наоборот, возмущены. Они считают, что необходимо придумать наказание и для пешеходов, которые «бегут прямо под колеса».

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