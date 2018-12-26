В Ростове назвали места для запуска фейерверков



Фото: Newsvostok.ru



В каждом районе Ростова определили площадки для запуска фейерверков. Соответствующий список опубликовала администрация города.

Так, специальные огороженные места появятся:

- в Ворошиловском районе на бульваре Комарова, 28/5 (площадка перед зданием районной администрации);

- в Железнодорожном районе на Рабочей площади;

- в Кировском районе на улице Левобережной 2б;

- в Ленинском районе на улице Шоссейной 2е;

- в Октябрьском районе на площадке сквера имени Чуковского (пересечение переулка Ашхабадского и улицы Цезаря Кунникова);

- в Первомайском районе на улице Воровского, 48 (сквер Мира);

- в Пролетарском районе на проспекте Театральном, 2-4;

- в Советском районе на проспекте Коммунистическом, 28.



Как сообщалось ранее, площадки будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января и 7 января. Территории огородят сигнальными лентами и конструкциями, установят средства пожаротушения. Подобные места появятся в преддверии праздников во всех городах и районах области.



В мэрии Ростова добавили, что запускать салюты запрещено в зданиях, рядом с взрывоопасными и пожароопасными объектами, на крышах и балконах, выступающих частях фасадов домов. Использовать пиротехнику нельзя на сценических площадках, стадионах, а также рядом с памятниками, на кладбищах и в заповедниках.