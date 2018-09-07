В Ростове назвали имя самой красивой жительницы



В Ростове-на-Дону выбрали самую красивую жительницу. «Мисс Ростов-на-Дону» стала 19-летняя Елена Разинкова.



Участницы предстали перед жюри в купальниках и вечерних платьях. Также девушки продемонстрировали творческие таланты. Успешнее всех выступила студентка РГЭУ РИНХ Елена Разинкова.



– Подготовка была тяжелой. Мы репетировали по пять часов в день. Я потратила много энергии и времени, выложилась на все 100 процентов. Думаю, что мне помогла харизма, – поделилась красавица.



Сейчас Елена учится на юридическом факультете и пробует себя в роли писательницы. Она не собирается строить карьеру в модельном бизнесе.



– Моя главная цель – прийти к гармонии с собой. Для этого нужно преодолеть многие барьеры внутри себя, – призналась Елена Разинкова.