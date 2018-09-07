Авторизация

Регистрация


  • USD 69.03
  • EUR 80.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове назвали имя самой красивой жительницы

В Ростове назвали имя самой красивой жительницы
В Ростове-на-Дону выбрали самую красивую жительницу. «Мисс Ростов-на-Дону» стала 19-летняя Елена Разинкова.

Участницы предстали перед жюри в купальниках и вечерних платьях. Также девушки продемонстрировали творческие таланты. Успешнее всех выступила студентка РГЭУ РИНХ Елена Разинкова.

– Подготовка была тяжелой. Мы репетировали по пять часов в день. Я потратила много энергии и времени, выложилась на все 100 процентов. Думаю, что мне помогла харизма, – поделилась красавица.

Сейчас Елена учится на юридическом факультете и пробует себя в роли писательницы. Она не собирается строить карьеру в модельном бизнесе.

– Моя главная цель – прийти к гармонии с собой. Для этого нужно преодолеть многие барьеры внутри себя, – призналась Елена Разинкова.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.