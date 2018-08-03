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В Ростове наступившая неделя будет жаркой и сухой

В Ростове наступившая неделя будет жаркой и сухой
Фото: Ru.m.wikipedia.org
Синоптики рассказали о погоде в Ростове на ближайшую неделю. По информации Гидрометцентра, максимальная температура с 6 по 12 августа на Дону составит +32 градуса.

Самым жарким днём недели станет понедельник. 6 августа температура поднимется до +32 градусов. Возможна небольшая облачность при скорости ветра 2 метра в секунду.

Вторник и среда будут дождливыми, но жаркими. Днём температура будет колебаться от +30 до +32 градусов, а ночью опустится до +21 градуса. Схожая погода сохранится и с 9 по 11 августа. Будет небольшая облачность при ветре 4 метра в секунду, без осадков. Днём температура достигнет +28, а ночью +19 градусов.

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