В Ростове нашли живым 68-летнего пенсионера



В Ростове-на-Дону нашли живым 68-летнего пенсионера. Виктора Жолобова искали больше суток правоохранители и волонтеры.



Напомним, мужчина покинул дом 31 декабря около 3 часов и бесследно пропал. Обеспокоенные родные сразу же обратились в полицию. Они рассказали, что пенсионер не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи врачей.



Вечером 1 января стало известно, что Виктора Жолобова нашли живым. Об этом сообщили в поисковом объединении «Лиза Алерт Юг».