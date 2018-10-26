В Ростове нашли живой девушку, пропавшую после угроз любимого



Девушку, пропавшую после угроз возлюбленного, нашли живой в Ростове. Анастасия Я. нашлась 28 октября. За сутки до этого она сбежала из отделения полиции.



Подруга девушки рассказала, что ее нашел местный житель, когда та ходила по улицам города. Ростовчанин сразу написал знакомым Анастасии, что видел ее живой и здоровой. Родные немедленно приехали и увезли ее домой.



Накануне побега Настя поругалась со своим возлюбленным. В разгар ссоры парень избил девушку. Родители забрали ее, сняли побои и обратились в отделение полиции.



Пока девушка находилась в участке, она постоянно получала сообщения с угрозами от своего парня. Молодой человек угрожал расправиться с ней. Скорее всего, Анастасия перепугалась, поэтому и сбежала.