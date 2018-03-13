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В Ростове нашли пропавшую 72-летнюю местную жительницу

В Ростове нашли пропавшую 72-летнюю местную жительницу

В Ростове нашли пропавшую накануне пенсионерку. Ночью 14 марта женщину обнаружили на одной из улиц города волонтёры.

72-летняя Алла Молчанова утром ушла из дома. Телефона с собой у неё не было, поэтому когда через несколько часов женщина не вернулась, родственники забили тревогу. В течение всего дня полиция, волонтеры и родные разыскивали ростовчанку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, найти пенсионерку удалось около полуночи в районе переулка Жлобинского.

В настоящее время женщина находится дома. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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