В Ростове нашли пропавшую 72-летнюю местную жительницу





В Ростове нашли пропавшую накануне пенсионерку. Ночью 14 марта женщину обнаружили на одной из улиц города волонтёры.



72-летняя Алла Молчанова утром ушла из дома. Телефона с собой у неё не было, поэтому когда через несколько часов женщина не вернулась, родственники забили тревогу. В течение всего дня полиция, волонтеры и родные разыскивали ростовчанку.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, найти пенсионерку удалось около полуночи в районе переулка Жлобинского.



В настоящее время женщина находится дома. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.