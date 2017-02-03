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В Ростове нашли пропавшего, не говорящего по-русски, подростка

В Ростове нашли пропавшего, не говорящего по-русски, подростка

В Ростове-на-Дону на одной из улиц разыскали пропавшего подростка. До этого патрулирующим нарядам полиции были переданы ориентировки с приметами 17-летнего  Азизбека Улугбека Угли Нуъмонжонова. Подросток не говорит по-русски. 
- Пропавшего подростка нашли сотрудники уголовного розыска,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- С ним провели профилактическую беседу. 

В ближайшее время Азизбека заберут родители. 

Напомним, что 17-летний  Азизбек Улугбек Угли Нуъмонжонов, являющийся гражданином Ближнего зарубежья, пропал 22 января, после того, как последний раз вышел на связь с родителями и сказал, что находится в поселке Чалтырь Мясниковского района

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