В Ростове нашли пропавшего, не говорящего по-русски, подростка





В Ростове-на-Дону на одной из улиц разыскали пропавшего подростка. До этого патрулирующим нарядам полиции были переданы ориентировки с приметами 17-летнего Азизбека Улугбека Угли Нуъмонжонова. Подросток не говорит по-русски.

- Пропавшего подростка нашли сотрудники уголовного розыска,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- С ним провели профилактическую беседу.



В ближайшее время Азизбека заберут родители.



Напомним, что 17-летний Азизбек Улугбек Угли Нуъмонжонов, являющийся гражданином Ближнего зарубежья, пропал 22 января, после того, как последний раз вышел на связь с родителями и сказал, что находится в поселке Чалтырь Мясниковского района