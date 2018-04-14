В Ростове нашли пропавшего накануне пенсионера



Пропавшего 84-летнего мужчину нашли в Ростове. Иван Игнатьевич Бурдюг пропал 15 апреля около полудня в районе рынка «Алмаз».



Пенсионер был дезориентирован, поэтому необходимо было найти его как можно скорее. Родственники обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Поисковики расклеили ориентировки с приметами и фотографией пропавшего. Прохожие, увидев на улице мужчину, подходящего под описание, позвонили по указанному номеру и сообщили о местонахождении пожилого мужчины.



Вскоре за пенсионером приехали родственники. Они поблагодарили волонтёров и ростовчан, которые не остались равнодушными и помогли найти дедушку.