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В Ростове нашли пропавшего накануне пенсионера

В Ростове нашли пропавшего накануне пенсионера
Пропавшего 84-летнего мужчину нашли в Ростове. Иван Игнатьевич Бурдюг пропал 15 апреля около полудня в районе рынка «Алмаз».

Пенсионер был дезориентирован, поэтому необходимо было найти его как можно скорее. Родственники обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Поисковики расклеили ориентировки с приметами и фотографией пропавшего. Прохожие, увидев на улице мужчину, подходящего под описание, позвонили по указанному номеру и сообщили о местонахождении пожилого мужчины.

Вскоре за пенсионером приехали родственники. Они поблагодарили волонтёров и ростовчан, которые не остались равнодушными и помогли найти дедушку.

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