В Ростове нашли пропавшего 12-летнего мальчика



Пропавшего 12-летнего мальчика нашли в Ростове. Ребёнок жив и здоров.



Как сообщалось ранее, Денис А. 9 декабря отпросился погулять у бабушки и ушёл из дома. Когда вечером он не вернулся, родные забили тревогу. Они обратились в полицию. К поискам также подключились волонтёры. Добровольцы распространили листовки с фотографией и приметами школьника. Больше суток о том, где находится мальчик, ничего не было известно.



11 декабря в полиции сообщили, что Денис найден. По предварительным данным, всё это время он был у своего знакомого. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.