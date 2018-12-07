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В Ростове нашли пропавшего 12-летнего мальчика

В Ростове нашли пропавшего 12-летнего мальчика
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли в Ростове. Ребёнок жив и здоров.

Как сообщалось ранее, Денис А. 9 декабря отпросился погулять у бабушки и ушёл из дома. Когда вечером он не вернулся, родные забили тревогу. Они обратились в полицию. К поискам также подключились волонтёры. Добровольцы распространили листовки с фотографией и приметами школьника. Больше суток о том, где находится мальчик, ничего не было известно.

11 декабря в полиции сообщили, что Денис найден. По предварительным данным, всё это время он был у своего знакомого. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

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