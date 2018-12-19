В Ростове начались традиционные пятничные пробки





На ростовских дорогах образовались заторы. Вечером 21 декабря в 9-балльные пробки встали автомобили на некоторых дорогах центрального и спальных районов.



Самая сложная ситуация на улицах Текучёва, Лермонтовская, Красноармейская, Максима Горького, Большая Садовая, Халтуринском переулке, Будённовском и Ворошиловском проспектах. В восточной части города автомобили стоят на улице 1-й Конной Армии, Менжинского и Шолохова.



В западном районе нельзя проехать по Сиверса, Андрея Сладкова, Немировича-Данченко и Малиновского.

На указанных дорогах скорость движения не превышает трёх километров в час. Ситуация усугубляется гололёдом, образовавшимся прошлой ночью.



