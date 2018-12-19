Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове начались традиционные пятничные пробки

В Ростове начались традиционные пятничные пробки

На ростовских дорогах образовались заторы. Вечером 21 декабря в 9-балльные пробки встали автомобили на некоторых дорогах центрального и спальных районов.

Самая сложная ситуация на улицах Текучёва, Лермонтовская, Красноармейская, Максима Горького, Большая Садовая, Халтуринском переулке, Будённовском и Ворошиловском проспектах. В восточной части города автомобили стоят на улице 1-й Конной Армии, Менжинского и Шолохова.

В западном районе нельзя проехать по Сиверса, Андрея Сладкова, Немировича-Данченко и Малиновского.
На указанных дорогах скорость движения не превышает трёх километров в час. Ситуация усугубляется гололёдом, образовавшимся прошлой ночью.

В Ростове начались традиционные пятничные пробки

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.