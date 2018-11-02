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В Ростове начали эвакуацию машин с Зелёного острова

В Ростове начали эвакуацию машин с Зелёного острова
Спасатели занимаются эвакуацией автомобилей, оставленных на Зелёном острове после затопления моста. Переправа машин началась 6 ноября около 8:30.

Сейчас на острове находится больше сотни авто. Их эвакуируют с помощью плавающего гусеничного транспортера.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области отметили, что машины будут эвакуировать до восстановления конструкции.

Напомним, 4 ноября затонул понтонный мост, соединяющий берег и Зелёный остров. Спасатели эвакуировали более 300 человек. При этом на Зелёном осталось 122 автомобиля.

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