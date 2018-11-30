В Ростове на выставке представят пишущую машинку Александра Солженицына



Фото: Kinopoisk.ru

На выставке, посвящённой 100-летнию Александра Солженицына в Ростове, представят подлинную пишущую машинку писателя.



Экспозиция откроется в Ростовском областном музее краеведения 7 декабря. По информации организаторов, посетители увидят подлинные документы Александра Исаевича, личные вещи, в том числе его пишущую машинку, на которой печатались первые повести и рассказы, настольную лампу, самиздатовский «Архипелаг ГУЛАГ», письма к университетскому другу Э. А. Мазину, книги с автографами А. И. Солженицына.



Напомним, что Александр Солженицын переехал в Ростов из Кисловодска вместе с матерью в 1924 году. Здесь будущий писатель жил до 1941 года. В донской столице он окончил школу № 15, расположенную в переулке Соборном. В 1936 году Александр Солженицын поступил на физико–математический факультет Ростовского государственного университета и параллельно учился заочно в Московском институте философии, литературы и искусства.



Ростов был одним из первых городов, который писатель посетил после эмиграции в 1994 году. Во время встречи со студентами и преподавателями Ростовского государственного университета он говорил: «…я сегодня особенно волнуюсь. На своем долгом пути через Сибирь, Северную Россию я перевидал много аудиторий разного состава, но все это несравнимо с тем, что я переживаю сегодня, ибо в этом здании я проучился пять лет, получил высшее образование: у меня очень много связано с каждым ростовским камнем…». Последние слова и послужили названием для выставки. Её открытие запланировано на 15 часов.



Добавим, что личные вещи для экспозиции предоставил хранитель архива Александра Солженицына и его первой жены Натальи Решетовской Николай Ледовских. Николай Васильевич примет участие в открытии выставки 7 декабря.