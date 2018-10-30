В Ростове на выходных закроют проезд в переулке Семашко



В переулке Семашко в Ростове закроют движение в ближайшие выходные. Проезд будет закрыт в районе дома № 50б. Здесь будет проводиться монтаж кровли.



Ограничение вводится с 8 часов утра 4 ноября до 23 часов 5 ноября, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.



Напомним, что с 6 часов утра 3 ноября до 18 часов 4 ноября для транспорта закроют переезд на улице Мечникова. В это время здесь будут проводить аварийные работы.