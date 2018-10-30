В Ростове на выходных закроют движение на переезде по Мечникова
Фото: Zhel.city
В Ростове в ближайшие выходные закроют движение на переезде по улице Мечникова.
Ограничение вводится с 6 утра 3 ноября до 18 часов 4 ноября. В администрации города сообщили, что проезд закрывается из-за аварийных работ.
Напомним, что из-за подготовки и празднования Дня полиции 7 ноября с 20 до 24 часов и 9 ноября с 7 утра до 13 часов будет ограничено движение транспорта:
- на Театральной площади;
- Большой Садовой на участке от проспекта Кировского до проспекта Театрального;
- на улице Советской от площади Театральной до улицы Каяни;
- проспекте Театральной от улицы Социалистической до Максима Горького.