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В Ростове на выходных закроют движение на переезде по Мечникова

В Ростове на выходных закроют движение на переезде по Мечникова
Фото: Zhel.city

В Ростове в ближайшие выходные закроют движение на переезде по улице Мечникова.

Ограничение вводится с 6 утра 3 ноября до 18 часов 4 ноября. В администрации города сообщили, что проезд закрывается из-за аварийных работ.

Напомним, что из-за подготовки и празднования Дня полиции 7 ноября с 20 до 24 часов и 9 ноября с 7 утра до 13 часов будет ограничено движение транспорта:
- на Театральной площади;
- Большой Садовой на участке от проспекта Кировского до проспекта Театрального;
- на улице Советской от площади Театральной до улицы Каяни;
- проспекте Театральной от улицы Социалистической до Максима Горького.

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