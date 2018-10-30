В Ростове на выходных закроют движение на переезде по Мечникова



Фото: Zhel.city



В Ростове в ближайшие выходные закроют движение на переезде по улице Мечникова.



Ограничение вводится с 6 утра 3 ноября до 18 часов 4 ноября. В администрации города сообщили, что проезд закрывается из-за аварийных работ.



Напомним, что из-за подготовки и празднования Дня полиции 7 ноября с 20 до 24 часов и 9 ноября с 7 утра до 13 часов будет ограничено движение транспорта:

- на Театральной площади;

- Большой Садовой на участке от проспекта Кировского до проспекта Театрального;

- на улице Советской от площади Театральной до улицы Каяни;

- проспекте Театральной от улицы Социалистической до Максима Горького.