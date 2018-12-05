Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на выходных пройдет снег с дождем

В Ростове на выходных пройдет снег с дождем
В Ростове-на-Дону на выходных пройдет мокрый снег с дождем. Информацию об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 7 декабря похолодает до -1. При этом днем потеплеет до +1 градуса. Порывы ветра будут достигать 2 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.

На следующий день, 8 декабря, столбики термометров опустятся до -3 градусов ночью, днем поднимутся до нуля. Выпадет снег с дождем. Скорость ветра может достигать одного метра в секунду.

9 декабря, в воскресенье, распогодится. В этот день осадков не будет, температура не изменится. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.