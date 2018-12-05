В Ростове на выходных пройдет снег с дождем



В Ростове-на-Дону на выходных пройдет мокрый снег с дождем. Информацию об этом сообщает Гидрометцентр.



В ночь на 7 декабря похолодает до -1. При этом днем потеплеет до +1 градуса. Порывы ветра будут достигать 2 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.



На следующий день, 8 декабря, столбики термометров опустятся до -3 градусов ночью, днем поднимутся до нуля. Выпадет снег с дождем. Скорость ветра может достигать одного метра в секунду.



9 декабря, в воскресенье, распогодится. В этот день осадков не будет, температура не изменится. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.