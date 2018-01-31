В Ростове на выходных потеплеет до +8 градусов



В Ростове на выходных потеплеет до +8 градусов. По информации донского гидрометцентра, 3 февраля, в субботу ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь.

В ночное время температура воздуха составит 1 градус тепла, днем воздух прогреется до +7. Южный ветер, 5 м/с.



4 февраля, в воскресенье, также будет облачно, вероятны осадки в виде небольшого дождя. Ночью столбики термометров покажут +4 градуса, в дневное время ожидается +8. Ветер южный, до 6 метров в секунду.