В Ростове на выходных немного спадет жара



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В ближайшие дни в Ростове станет немного прохладнее. На выходных июльский зной немного спадёт.



В субботу столбики термометров не поднимутся выше +32 градусов, а к вечеру температура спадёт до +23. Кроме того, во второй половине дня прогнозируется дождь.



Утро воскресенья, 15 июля, будет пасмурным. Днем в донской столице будет +29 и небольшой дождь.



На следующей неделе температура упадёт ещё на несколько градусов. По прогнозам синоптиков, с понедельника в Ростове начнутся дожди.