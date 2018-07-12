Авторизация

Регистрация


  • USD 62.29
  • EUR 72.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на выходных немного спадет жара

В Ростове на выходных немного спадет жара
Фото: Webturizm.ru

В ближайшие дни в Ростове станет немного прохладнее. На выходных июльский зной немного спадёт.

В субботу столбики термометров не поднимутся выше +32 градусов, а к вечеру температура спадёт до +23. Кроме того, во второй половине дня прогнозируется дождь.

Утро воскресенья, 15 июля, будет пасмурным. Днем в донской столице будет +29 и небольшой дождь.

На следующей неделе температура упадёт ещё на несколько градусов. По прогнозам синоптиков, с понедельника в Ростове начнутся дожди.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.