В Ростове на время пробега ограничат движение транспорта на нескольких улицах





В Ростове на время легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо», который пройдёт 22 апреля, на нескольких улицах ограничат движение транспорта.



Движение будет ограничено на время прохождения колонны. Так, с 9 до 9:30 нельзя будет проехать на участке Театральная площадь – улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский – улица Мечникова – Комсомольская площадь (остановка

30 минут).



С 10 до 10:45 для проезда закроют участок Комсомольская площадь – улица Стадионная – проспект Ленина – улица Погодина – улица Симферопольская – переулок Оренбургский – улица Фурмановская – переулок Ольховский – проспект Космонавтов – парк Дружба (остановка 30 минут).



Далее колонна будет двигаться через парк Дружба, бульвар Комарова, улицу Добровольского, бульвар Комарова, проспект Космонавтов, улицы Капустина, Бодрую, Нариманова, Погодина, Цезаря Куникова, Немировича-Данченко, площадь 2-й Пятилетки, улицу Тоннельную, переулок Дальний, зоопарк. Здесь колонна также сделает остановку на 30 минут. Планируется, что участники пробега преодолеют этот участок в период с 11:15 до 12:10. На это время дорога будет закрыта для проезда транспорта.



Далее колонна будет двигаться по маршруту зоопарк, переулок Дальний, через улицы Ленина, Шеболдаева, Стадионную, проспект Буденновский, Текучева, переулок Силикатный, Профсоюзную, Балакирева, 2-у Кольцевую, переулок Перовский, 2-ю Баррикадную, Рабочую площадь. Участники пробега здесь также сделают перерыв на 30 минут. Для движения этот участок будет закрыт с 12:40 до 13:40.



На следующем этапе участники будут двигаться через улицы МОПРа, Международную, Портовую, Стачки, площадь 5-го Донского корпуса, переулок Братский, Береговую. На набережной спортсмены сделают 10-минутный перерыв. Планируется, что движение по этому участку колонна начнет в 14:10 и завершит в 14:40.



Завершающим станет участок Береговая –проспект Богатяновский, Большая Садовая. Для транспорта этот участок будет закрыт с 14:50 до 15:20. Финишировать участники пробега будут на Театральной площади.