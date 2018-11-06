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В Ростове на установку главной новогодней ёлки потратят 750 тысяч рублей

В Ростове на установку главной новогодней ёлки потратят 750 тысяч рублей
Власти Ростова потратят 750 тысяч рублей на установку ёлки и монтаж украшений к Новому году. Такая информация появилась 7 ноября на портале госзакупок.

Подрядчик, согласно техзаданию, должен установить возле парка Горького главную новогоднюю ёлку и украсить её светящимися игрушками и гирляндами. Также украшения должны появиться на деревьях в парке и на площадках, где пройдут праздничные мероприятия.

Из городского бюджета на новогодние украшения выделили 750 тысяч рублей.
В эту сумму входит установка 20-метровой искусственной ели с более чем сотней украшений и иллюминацией. Возле входа в парк на девяти елях и трёх соснах появятся светодиодные гирлянды. Также гирлянды развесят на 40 других деревьях в парке Горького.

Вдоль Большой Садовой 25 клёнов будут украшены минимум 90 гирляндами, шестью прожекторами и объемными фигурами в виде елей.

На парапете вдоль Пушкинской улицы поставят минимум восемь светодиодных композиций «Ёлка».

В документе прописано, что исполнитель контракта должен не только установить все украшения, но и проследить за выполнением требований безопасности.

Исполнителя назначат 19 ноября.

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