В Ростове на улице Штахановского ограничат движение





На улице Штахановского в Ростове с 4 октября по 1 ноября будет ограничено движение в районе надземного пешеходного перехода. В этот период переход будут окрашивать, на дороге оставят по одной полосе в каждом направлении.



Кроме того, с 6 октября по переулку Доломановскому на участке от улицы Серафимовича до Темерницкой будет введено ограничение скорости до 40 км/ч.



Также будет временно запрещена остановка транспорта на улице Текучева 149 и проспекте Соколова 96. Ограничение начнется действовать тоже с 6 октября.



А уже с 22 сентября изменят схему движения по улице 20-я Линия. Там обеспечат возможность движения всех видов транспорта.