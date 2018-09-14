Авторизация

Регистрация


  • USD 68.28
  • EUR 79.95
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на улице Штахановского ограничат движение

В Ростове на улице Штахановского ограничат движение

На улице Штахановского в Ростове с 4 октября по 1 ноября будет ограничено движение в районе надземного пешеходного перехода. В этот период переход будут окрашивать, на дороге оставят по одной полосе в каждом направлении.

Кроме того, с 6 октября по переулку Доломановскому на участке от улицы Серафимовича до Темерницкой будет введено ограничение скорости до 40 км/ч.

Также будет временно запрещена остановка транспорта на улице Текучева 149 и проспекте Соколова 96. Ограничение начнется действовать тоже с 6 октября.

А уже с 22 сентября изменят схему движения по улице 20-я Линия. Там обеспечат возможность движения всех видов транспорта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.