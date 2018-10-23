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В Ростове на улице Мечникова закроют движение

В Ростове на улице Мечникова закроют движение
На улице Мечникова больше чем на сутки прекратят движение транспорта. Об этом сообщает департамент автодорог Ростова-на-Дону.

Переезд по улице Мечникова будет закрыт с 8 часов 27 октября до 18 часов 28 октября. Дорога будет перекрыта из-за проведения аварийных ремонтных работ.

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