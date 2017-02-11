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В Ростове на Темернике забил огромный коммунальный фонтан

В Ростове на Темернике забил огромный коммунальный фонтан

В Ростове на Темернике забил огромный коммунальный фонтан. Высота струи составила порядка 3 метров.

Коммунальная авария произошла утром 11 февраля на улице Лелюшенко в районе магазина «Магнита».

По словам местных жителей, в течение дня 10 февраля в этом месте из-под земли бил маленький фонтанчик. На следующий день на место прибыла аварийная бригада «Водоканала». Рабочие начали рыть яму, в этот момент произошел порыв. Струя воды, вырвавшаяся из-под земли, была настолько мощная, что едва не перевернулся экскаватор.

Воду уже перекрыли. На месте аварии продолжают работать сотрудники коммунальной службы, они откачивают воду из ямы.

В Ростове на Темернике забил огромный коммунальный фонтанВ Ростове на Темернике забил огромный коммунальный фонтанВ Ростове на Темернике забил огромный коммунальный фонтан

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