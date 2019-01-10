В Ростове на Старый новый год пройдут массовые гуляния



В донской столице планируют широко отметить Старый новый год. Для этого на многих площадках города организовали массовые гуляния.



Встреча нового года по старому стилю начнется 13 января. В этот день ростовчане могут стать участником веселого музыкального праздника с разнообразными играми, конкурсами в парке им. Максима Горького. Мероприятие начнется в 12.00.



В это же время начнется программа «Наш странный Старый Новый год» в парке Островского. В канун Старого нового года в детском парке им. В. Черевичкина с 13 часов всех ростовчан и гостей города ждет игровая программа в старинных русских традициях празднования Старого нового года.



На улице Кулагина в Краеведческом библиотечно-информационном центре имени М. А. Шолохова в 14 часов пройдут Рождественские посиделки под названием «Праздник самый яркий». В другом библиотечном центре мени И. С. Тургенева в 12:00 состоится праздник «Рождества волшебные мгновенья», а клуб «Солнышко» подготовил развлекательную программу «Гуляют ребятки в зимние святки!». Насладиться выступлениями участников клуба можно будет с 15 часов по адресу: пр. 40-летия Победы, 308/3.



Вечером ростовчан и гостей города ожидает театрализованная игровая программа «Новогодний хоровод». Мероприятие начнется в 17 часов в парке 1 мая.



Фото: Славянская культура.