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В Ростове на содержание набережной потратят более 2,5 млн рублей

В Ростове на содержание набережной потратят более 2,5 млн рублей
На трёхмесячное содержание набережной в Ростове-на-Дону потратят более 2,5 миллиона рублей. Деньги будут направлены на поддержание чистоты городской достопримечательности.

На портале госзакупок появилась информация о том, что управление благоустройства и лесного хозяйства ищет подрядчика. Он в течение трёх месяцев должен будет обеспечивать чистоту набережной. Деньги выделят из городского бюджета. Максимальная цена контракта — 2 591 847 рублей.

Согласно техзаданию исполнитель предоставит работников на период с 1 января по 31 марта 2019 года. Люди должны будут убирать снег, подметать дорожки, мыть урны, протирать скамейки и следить за состоянием цветников и газонов.

Обеспечивать благосостояние правого берега Дона планируется на отрезке от Богатяновского спуска до Халтуринского переулка.

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