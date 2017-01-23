В Ростове на ряде улиц в течение недели будут выключать свет





В Ростове на ряде улиц в течение недели будут отключать электроэнергию.



Так с 25 января по 1 февраля с 9.00 до 16.00 электричества не будет по адресам:

- ул. Андрея Сладкова 39-79, 94-194;

- ул. Быковского 2-48;

- ул. Манежная 62-94, 69-103;

- ул. Мичуринская 1-25;

- ул. Петрозаводская 1-25, 2-26;

- ул. Рижская 63-95, 68-100;

- ул. Содружества 2-30;

- ул. Череповецкая 47-79, 48-80.



Отключение проводится для исключения аварийных ситуаций на трансформаторной подстанции.