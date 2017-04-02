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В Ростове на реконструкцию стадиона «Труд» потратят почти 200 млн рублей

В Ростове на реконструкцию стадиона «Труд» потратят почти 200 млн рублей

В Ростове на реконструкцию стадиона «Труд», расположенного на улице Фрунзе, потратят почти 200 миллионов рублей. Соответствующую заявку на сайте госзакупок оставило областное министерство строительства, архитектуры и территориального развития. Сумма в 198 163 960 рублей будет выделена из бюджета Ростовской области.

В контракте отмечается, что за указанные деньги подрядчику нужно будет отреставрировать футбольное поле, обустроить КПП для зрителей и транспорта, трибуны, а также спортивно-оздоровительный комплекс. В объём работ также входит обустройство и озеленение территории возле стадиона и ремонт насосной станции.

Подать заявку на участие в аукционе можно до до 21 апреля. Победитель станет известен 28 апреля.

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