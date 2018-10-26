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Солнечная и тёплая погода сохранится в Ростове до конца недели

Солнечная и тёплая погода сохранится в Ростове до конца недели

Последние дни октября подарят жителям донской столицы ясную и тёплую погоду.

Понедельник станет самым тёплым днём. Воздух прогреется до +21 градуса. К концу недели похолодает до +16 градусов. При этом все дни, за исключением среды, будут солнечными.

Вечером температура будет опускаться до +12, а ночью - до +6…+8 градусов.

В области на этой неделе также без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днём +14…+19, по югу - до +24 градусов.

Начало ноября, если верить долгосрочному прогнозу, выдастся тёплым и солнечным.

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