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В Ростове на протяжении всей недели прогнозируются дожди

В Ростове на протяжении всей недели прогнозируются дожди
Наступившая неделя в Ростове будет дождливой, обещают синоптики.

По информации ростовского Гидрометцентра, в понедельник в донской столице прогнозируется +29 градусов. На протяжении всего дня будет идти дождь. К вечеру температура опустится до +25. Во вторник станет прохладнее ещё на пару градусов, но во второй половине недели температура снова поднимется до +30 градусов. При этом дожди будут идти ежедневно, вплоть до воскресенья.

В Ростовской области в понедельник в большинстве районов - небольшие и умеренные кратковременные дожди с грозой.
Местами - сильные дожди, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20-24 м/с. Температура воздуха по северу - до +14 градусов, днём +23…+28, по югу и востоку - до +34 градусов, ночью - до +20…+25.

Местами в центральных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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  1. Гость Вера

    Сегодня, 11:17

    Как надоело это враньё! Где дожди????? С апреля ни одного дождя.

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