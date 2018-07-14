В Ростове на протяжении всей недели прогнозируются дожди



Наступившая неделя в Ростове будет дождливой, обещают синоптики.



По информации ростовского Гидрометцентра, в понедельник в донской столице прогнозируется +29 градусов. На протяжении всего дня будет идти дождь. К вечеру температура опустится до +25. Во вторник станет прохладнее ещё на пару градусов, но во второй половине недели температура снова поднимется до +30 градусов. При этом дожди будут идти ежедневно, вплоть до воскресенья.



В Ростовской области в понедельник в большинстве районов - небольшие и умеренные кратковременные дожди с грозой.

Местами - сильные дожди, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20-24 м/с. Температура воздуха по северу - до +14 градусов, днём +23…+28, по югу и востоку - до +34 градусов, ночью - до +20…+25.



Местами в центральных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность.