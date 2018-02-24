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В Ростове на протяжении недели будет идти снег с дождём и дуть сильный ветер

В Ростове на протяжении недели будет идти снег с дождём и дуть сильный ветер

В Ростове ожидается ухудшение погодных условий. Непогода продержится в донской столице в течение пяти дней.

По информации Ростовского гидрометцентра, с 27 февраля по 4 марта ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кроме этого, ожидается кратковременно метель с ухудшением видимости до 500-800 метров. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Из-за сильного ветра в устье Дона сохранится ветровой сгон воды. На участке от Аксая до Азова уровни воды будут находиться в пределах и ниже неблагоприятных отметок.

Последствием разгула стихии могут стать перехлесты проводов, налипание снега, обрывы линий электропередач, падения веток, деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, а также повреждения крыш.

Сильная гололедица на дорогах Донской столицы может привести к увеличению числа ДТП и травм пешеходов. В связи с этим спасатели рекомендуют жителям Ростова держаться подальше от столбов, деревьев и рекламных щитов.

Автолюбителям специалисты настоятельно советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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