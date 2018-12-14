В Ростове на проспекте Ленина запустят троллейбусы



Спустя 21 год на проспекте Ленина снова появятся троллейбусы. Как сообщает «Ростовский городской транспорт», их запустят уже в декабре 2019 года.



Движение организуют между Центральным рынком и Сельмашем. По кольцевой схеме через проспекты Будённовский и Ворошиловский начнут ходить троллейбусы № 7а и № 7б. Они будут повторять маршруты автобусов № 5 и № 58.



К 1 июня власти обещают завершить разработку сметной и проектной документации. Затем будет определён источник финансирования.



Нововведения связаны с работой по развитию троллейбусных сетей. Этот вид транспорта является очень удобным, учитывая то, что проезд в нём стоит дешевле. Помимо прочего, троллейбусы не загрязняют окружающую среду. К сожалению, они ходят не часто и полностью отсутствуют на некоторых городских маршрутах. Появление троллейбусов уберёт часть нагрузки с автобусов и маршруток.



Скоро администрация планирует пересмотреть маршрут автобусов № 35 и № 42. После этого будет принято решение о продлении схемы троллейбуса № 7 во 2-й посёлок Орджоникидзе.