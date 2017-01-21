В Ростове на проезжей части образовалась глубокая яма



В Ростове глубокая яма на перекрестке Текучева и 14-й линии едва не стала причиной серьезного ДТП.



О яме глубиной в метр автовладельцев предупредил ростовчанин в соцсети.

«Будьте аккуратны товарищи. Трамвайные пути перекрёсток Текучева/14 линия. Сейчас чуть не уничтожил машину. Там метр глубины».



К своим словам мужчина добавил фотографию, на которой хорошо видно провал прямоугольной формы. В комментариях местные жители сообщают, что данную яму отремонтировали буквально в начале января.

«Эта яма месяца за два до НГ появилась, в начале января её залатали, но вот опять, - написала ростовчанка. - С другой стороны чуть-чуть за мостом, кстати, решетка слива возле тротуара тоже стоит криво, почти такого же размера - если грязи много, то визуально почти незаметна».



Водители также отмечают, что следует быть внимательнее на улице Текучёва на участке от провала в направлении ЦГБ вплоть до площади Химиков. Автомобилисты сообщают, что по правой стороне расположены ливнёвки, на которых иногда нет решёток, а дыры в асфальте получаются прямоугольные - как раз войдёт колесо, что может стать причиной аварии.