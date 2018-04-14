Авторизация

Регистрация


  • USD 61.15
  • EUR 75.84
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на полгода ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В Ростове на полгода ограничат движение транспорта на нескольких улицах

На нескольких ростовских улицах из-за ремонта дороги ограничат движение транспорта.

Так, с 6 мая по 1 октября нельзя будет проехать по улице 35-я Линия, на участке от Сарьяна до Богданова.

На улице Вересаева для проезда будет закрыт участок от Стальского до проспекта 40-летия Победы. Кроме того, перекрывать на время работ будут и сам проспект 40-летия Победы. Движение здесь будет ограничено с 6 мая по 15 октября.

В этот же период движение будет ограничено на улице Пойменной, на участке от улицы 1-й Луговой до Шоссейной.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.