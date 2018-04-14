В Ростове на полгода ограничат движение транспорта на нескольких улицах





На нескольких ростовских улицах из-за ремонта дороги ограничат движение транспорта.



Так, с 6 мая по 1 октября нельзя будет проехать по улице 35-я Линия, на участке от Сарьяна до Богданова.



На улице Вересаева для проезда будет закрыт участок от Стальского до проспекта 40-летия Победы. Кроме того, перекрывать на время работ будут и сам проспект 40-летия Победы. Движение здесь будет ограничено с 6 мая по 15 октября.



В этот же период движение будет ограничено на улице Пойменной, на участке от улицы 1-й Луговой до Шоссейной.