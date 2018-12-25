В Ростове на площади Ленина могут построить фонтан



В Ростове-на-Дону на площади Ленина могут построить фонтан. Этот участок в администрации надеются получить бесплатно.



Сити-менеджер Виталий Кушнарев рассказал, что сейчас планы по возведению фонтана пока находятся в стадии идеи. Чтобы ее реализовать, администрация рассчитывает безвозмездно получить участок от собственника – МСК. Компании отказали в строительстве многоэтажки на этой территории. Однако строительная фирма продолжает владеть этой землей.



21 декабря власти запретили МСК возводить 22-этажный дом. Этому решению предшествовали длительные разбирательства. Теперь же строительство исключили на законодательном уровне. Правила застройки претерпели изменения, согласно которым на площади нельзя строить надземные объекты.

