В Ростове на площади Карла Маркса собираются участники «Бессмертного полка»



В Ростове на площади Карла Маркса с самого утра собираются участники акции «Бессмертный полк». Несмотря на то, что до начала шествия остаётся ещё около трёх часов, площадь уже заполнена людьми. Ростовчане приходят целыми семьями, школьники - классами, студенты - группами. У всех в руках - портреты отцов, дедов, прадедов - участников Великой Отечественной войны. Добавим, что проход на площадь осуществляется через рамки металлодетектора.



К месту прибыли байкеры мотоклуба «Ночные волки». В этом году в колонне проедут 73 мотоциклиста - по числу лет, прошедших с Дня Победы. На улице Советской в боевой готовности стоит военная техника, которая будет участвовать в параде. Напомним, шествие «Бессмертного полка» начнётся в 11 часов. Планируется, что в нем примут участие около 100 тысяч человек.