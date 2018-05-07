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В Ростове на площади Карла Маркса собираются участники «Бессмертного полка»

В Ростове на площади Карла Маркса собираются участники «Бессмертного полка»
В Ростове на площади Карла Маркса с самого утра собираются участники акции «Бессмертный полк». Несмотря на то, что до начала шествия остаётся ещё около трёх часов, площадь уже заполнена людьми. Ростовчане приходят целыми семьями, школьники - классами, студенты - группами. У всех в руках - портреты отцов, дедов, прадедов - участников Великой Отечественной войны. Добавим, что проход на площадь осуществляется через рамки металлодетектора.

К месту прибыли байкеры мотоклуба «Ночные волки». В этом году в колонне проедут 73 мотоциклиста - по числу лет, прошедших с Дня Победы. На улице Советской в боевой готовности стоит военная техника, которая будет участвовать в параде. Напомним, шествие «Бессмертного полка» начнётся в 11 часов. Планируется, что в нем примут участие около 100 тысяч человек.

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