В Ростове в переулке Газетном и на проспекте Кировском ограничат движение транспорта





В переулке Газетном в Ростове на два месяца ограничат движение транспорта.



Из-за ремонтно-восстановительных работ фасада здания, входящего в комплекс промышленных зданий фабрики В. И. Асмолова, с 25 апреля по 30 июня нельзя будет проехать на участке от улицы М. Горького до Красноармейской.



На проспекте Кировском на участке от улицы Малюгиной до Красноармейской движение будет ограничено во время сезонных сельскохозяйственных ярмарок. Так, проезд закроют 14 апреля, 15 сентября, 3 ноября и 22 декабря. Запрет будет действовать с 7 до 15 часов.



Кроме того, до 31 декабря продлевается ограничение по улице Шаумяна от переулка Братского до дома № 3 по Шаумяна. Для пешеходов до конца года будет закрыта западная сторона переулка Братского на участке от Большой Садовой до Шаумяна, по улице Шаумяна от переулка Братского до дома № 3 по Шаумяна, а также по Большой Садовой от переулка Братского до дома № 16 по Большой Садовой. Ограничения связаны с продолжением работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание редакции газеты «Приазовский край» на Большой Садовой, 18.