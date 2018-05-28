Авторизация

Регистрация


  • USD 62.59
  • EUR 72.52
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на организацию общегородского выпускного потратят 2,5 млн рублей

В Ростове на организацию общегородского выпускного потратят 2,5 млн рублей
На общегородской выпускной для ростовских школьников потратят 2,5 млн рублей. Сейчас администрация Ростова ищет подрядчика, который займётся организацией праздника.

Компания должна установить на городской набережной два больших всепогодных экрана и звуковое оборудование. В обязанности подрядчика также входит видеосъемка и трансляция мероприятия на экранах. Концерт будет сопровождаться световыми спецэффектами. Главные герои вечера также смогут полюбоваться водным шоу в акватории Дона.

Фирма-организатор должна обеспечить работу различных технических специалистов, монтаж и демонтаж оборудования.

Напомним, общегородской выпускной пройдёт в Ростове 27 июня. Праздник состоится на набережной возле речного вокзала. Начнется торжество в 18:00. Добавим, что в этот день на улице Береговой будет ограничено движение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.