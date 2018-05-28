В Ростове на организацию общегородского выпускного потратят 2,5 млн рублей



На общегородской выпускной для ростовских школьников потратят 2,5 млн рублей. Сейчас администрация Ростова ищет подрядчика, который займётся организацией праздника.



Компания должна установить на городской набережной два больших всепогодных экрана и звуковое оборудование. В обязанности подрядчика также входит видеосъемка и трансляция мероприятия на экранах. Концерт будет сопровождаться световыми спецэффектами. Главные герои вечера также смогут полюбоваться водным шоу в акватории Дона.



Фирма-организатор должна обеспечить работу различных технических специалистов, монтаж и демонтаж оборудования.



Напомним, общегородской выпускной пройдёт в Ростове 27 июня. Праздник состоится на набережной возле речного вокзала. Начнется торжество в 18:00. Добавим, что в этот день на улице Береговой будет ограничено движение.