В Ростове на новые дорожные знаки и разметку потратят 47,5 млн рублей



В донской столице обновят дорожные знаки и разметку за 47.5 миллионов рублей. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок. Городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры оценила стоимость работ в 47 498 652 рублей. Деньги выделят из муниципальной казны.



Согласно контракту, подрядчик должен нанести маркировку термопластиком на площади в 40 204,5 квадратных метров и холодным пластиком на территории в две тысячи квадратных метров. Также исполнитель обязан обновить почти 900 дорожных знаков.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 августа. Подрядчик станет известен через три дня.