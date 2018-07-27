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В Ростове на новые дорожные знаки и разметку потратят 47,5 млн рублей

В Ростове на новые дорожные знаки и разметку потратят 47,5 млн рублей
В донской столице обновят дорожные знаки и разметку за 47.5 миллионов рублей. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок. Городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры оценила стоимость работ в 47 498 652 рублей. Деньги выделят из муниципальной казны.

Согласно контракту, подрядчик должен нанести маркировку термопластиком на площади в 40 204,5 квадратных метров и холодным пластиком на территории в две тысячи квадратных метров. Также исполнитель обязан обновить почти 900 дорожных знаков.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 августа. Подрядчик станет известен через три дня.

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