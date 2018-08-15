В Ростове на нескольких улицах запретят остановку транспорта



Vseverske.info

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дорог в Ростове с 23 сентября запретят остановку транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.



Так, в будние дни с 8 до 20 часов нельзя будет останавливаться на южной стороне улицы Текучева на участке от 1-го Переулка до переулка Приволжского.



С 8 до 18 часов будет запрещена остановка грузовиков по улице Текучева от дома № 58 до № 66 и по южной стороне на отрезке от Муравьева до переулка Громкого.



Кроме того, остановка запрещается по западной стороне переулка Журавлева на участке от Красноармейской до Восточной, а также по восточной стороне на отрезке от Максима Горького до улицы Восточной.



Также запрет на остановку транспорта вводится с 22.00 до 6.00 по Театральной площади, 4.