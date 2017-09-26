В Ростове на Нариманова произошёл обвал грунта



В Ростове на улице Нариманова произошёл обвал грунта. ЧП случилось 26 сентября, его последствия устраняют до сих пор.



Провал канализационного коллектора обнаружили в районе дома 22. При обследовании участка выяснилось, что во время обрушения грунта была повреждена водопроводная труба диаметром 150 мм.

- После обследования объекта в связи с его аварийным состоянием принято решение заменить 100 погонных метров коллектора, - сообщили в администрации Ростова.



Восстановить поврежденный водопровод удастся только после замены 12-18 метров коллектора. Ориентировочно ремонтные работы продлятся до 12 часов 28 сентября.



Из-за коммунальной аварии жители близлежащих улиц остались без воды.