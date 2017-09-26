Авторизация

Регистрация


  • USD 58.01
  • EUR 68.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

В Ростове на Нариманова произошёл обвал грунта

В Ростове на Нариманова произошёл обвал грунта
В Ростове на улице Нариманова произошёл обвал грунта. ЧП случилось 26 сентября, его последствия устраняют до сих пор.

Провал канализационного коллектора обнаружили в районе дома 22. При обследовании участка выяснилось, что во время обрушения грунта была повреждена водопроводная труба диаметром 150 мм.
- После обследования объекта в связи с его аварийным состоянием принято решение заменить 100 погонных метров коллектора, - сообщили в администрации Ростова.

Восстановить поврежденный водопровод удастся только после замены 12-18 метров коллектора. Ориентировочно ремонтные работы продлятся до 12 часов 28 сентября.

Из-за коммунальной аварии жители близлежащих улиц остались без воды.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.