В Ростове на месте «гиперларька Бояркина» появится новое двухэтажное здание в историческом стиле



В Ростове на месте «гиперларька Бояркина» появится новое двухэтажное здание в историческом стиле. Об этом сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.



Новое административное здание будет возводиться на фундаментах печально известного строения со скандальной историей.

- Администрацией города достигнута договоренность с собственником здания, - сказал Кушнарев. - Начинаем реконструкцию, которая предполагает полную разборку существующего здания, работы по усилению грунтов, фундаментной плиты и строительства на этом месте нового здания.



По словам представителя собственника (зданием в настоящее время владеет москвичка Афродита Умрихина) Сергея Немичева, на разборку строения уйдет два месяца. Демонтаж должен быть закончен к 17 марта.

- Мы договорились с подрядчиком таким образом, что он фактически своими силами и средствами разбирает это здание, а те материалы, которые остаются после разборки и демонтажа основных, фасадных и несущих конструкций он забирает себе, - пояснил Сергей Немичев. - Это будет плата за проведенные работы.



Проект внешнего вида здания уже согласован с городской мэрией. Отмечается, что фасад будет полностью вписываться в архитектурную среду старого Ростова.

- Это будет здание в старом стиле с рустовкой, светодиодной подсветкой, цветовыми решениями, которые будут полностью гармонировать с окружающей средой, добавил представитель собственника.



Стоимость строительства пока не называется. Работы по возведению нового здания планируется завершить в четвертом квартале текущего года.



Напомним, в 1995 году депутат областного Заксобрания Олег Бояркин купил знаменитый особняк «Торговый дом Максимова», построенный в середине XIX века. Здание, расположенное рядом с Центральным рынком, является одним из самых старых каменных построек города, сохранившихся до наших дней. Парламентарий обещал реконструировать исторический памятник. Вокруг здания вскоре появился строительный забор, но дальше дело не пошло.



В 2001 году Бояркин пристроил рядом с особняком 6-этажный торговый комплекс. Оба здания он оформил в собственность и через суд добился исключения дома Максимова из реестра памятников.



Возмущенные горожане потребовали снести безобразную пристройку. Под давлением общественности, экс-мэр Ростова Михаил Чернышев постановил снести здание в течение месяца. Однако «гиперларек Бояркина», как называют его в народе, продолжил стоять и в 2005 году, когда уже областной Арбитражный суд вынес решение о его сносе. Региональные власти даже выделили деньги на проведение работ, но компания «Росвнешпром», которая должна была ликвидировать здание, перестала существовать. Вопрос вновь отложился на неопределенный срок. В 2007 году против Олега Бояркина возбудили уголовное дело, однако он успел сбежать за границу, чтобы скрыться от следствия.





В 2011 году прокуратура Ленинского района Ростова направила в суд иск с требованием снести «гиперларек Бояркина» к пяти жителям Шахт, имеющим на него права собственности. Сотрудники надзорного ведомства настаивали на том, что объект строился без разрешения на строительство. Кроме этого, прокурорская проверка показала, что здание находится на территории охранной зоны культурного наследия – «Комплекс сооружений Кафедрального собора во имя Рождества Богородицы» - без разрешительных документов регионального Минкультуры, что дает основания признать его самовольной постройкой. Однако в удовлетворении иска прокуратуре Ленинского района отказали.



Вскоре дом Бояркина продали предпринимателю из Москвы Афродите Умрихиной. В августе 2012 года департамент архитектуры и градостроительства Ростова обратился в районный суд с иском к владелице о сносе «объекта незавершенного строительства». Однако аварийность здания и невозможность его эксплуатации не были установлены.



В начале марта 2014 года к Умрихиной подала исковое заявление о запрете эксплуатации недостроенного торгового центра районная прокуратура. В августе оно было удовлетворено, но здание так и не снесли.



В 2015 году тогда глава администрации Ростова Сергей Горбань заявлял, что вопрос по «дому Бояркина» находится на стадии завершения. Тогда же сообщалось, что верхняя часть здания будет снесена, а его фасад будет выполнен в стиле 19 века. Но никаких изменений с тех пор не произошло.