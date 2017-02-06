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В Ростове на «Масленицу» пройдут широкие гулянья

В Ростове на «Масленицу» пройдут широкие гулянья

В Ростове широкие гулянья на «Масленицу» пройдут в городских парках. Безопасность массовых мероприятий будут обеспечивать казачьи дружины.

Основные мероприятия развернутся в парке Революции 25 и 26 февраля. Там пройдет традиционный общегородской фестиваль «Вкусномасленица в Весналюбове». Основные торжества состоятся в воскресенье, 26 февраля, с 12:00 до 16:30.

Во время фестиваля для горожан будут работать многочисленные игровые анимационные площадки для детского, молодежного и семейного отдыха. Среди них – ярмарочный столб с призами высотой шесть метров, чемпионат по метанию веников, гонки на деревянных лошадках и сказочный лабиринт. На главной сцене парка пройдет развлекательная программа. Перед гостями праздника выступят лучшие творческие коллективы и фольклорные ансамбли Ростова. Кроме того, гости праздника смогут поучаствовать в казачьих забавах и обрядах.

Особой зоной на фестивале станет дизайн-маркет, где можно будет принять участие в бесплатных ремесленных мастер-классах для детей и взрослых.

Во время праздничных гуляний будет открыта ресторанная фудзона, где лучшие заведения Ростова представят этнические блюда различных кухонь мира - донской, восточной, паназиатской и кавказской, а также ароматные согревающие чаи. На территории парка пройдут восемь бесплатных блинных мастер-классов, где гости будут учиться печь блины.
На протяжении всего праздника гости смогут сфотографироваться в специальных фотозонах, также сделать уникальную фотосессию с объемным арт-объектом дополненной реальности – огромным солнцем.

Финалом праздника станет сжигание трехметрового чучела, которого организаторы назвали Весноедом – монстром, проглотившим Весну.

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