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В Ростове на маршрут СЖМ – Центральный рынок добавят автобусы

В Ростове на маршрут СЖМ – Центральный рынок добавят автобусы
Фото: Ttransport.ru

В Ростове на маршрут № 22 Верхний Темерник – Центральный рынок добавят автобусы.

Такое решение было принято после многочисленных жалоб ростовчан, которые в утренний час пик не могут уехать из Северного микрорайона в центр города, а вечером вернуться обратно.
- В ближайшее время на линию выйдут дополнительно 10 автобусов, - сообщил директор Департамента транспорта Ростова Сергей Саенко.

Кроме того, в администрации города пообещали взять на контроль работу маршрутов №№ 94 и 96. По словам пассажиров, количество этих автобусов резко сократилось, ждать их приходится по 40-60 минут.

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