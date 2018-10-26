В Ростове на маршрут СЖМ – Центральный рынок добавят автобусы



Фото: Ttransport.ru



В Ростове на маршрут № 22 Верхний Темерник – Центральный рынок добавят автобусы.



Такое решение было принято после многочисленных жалоб ростовчан, которые в утренний час пик не могут уехать из Северного микрорайона в центр города, а вечером вернуться обратно.

- В ближайшее время на линию выйдут дополнительно 10 автобусов, - сообщил директор Департамента транспорта Ростова Сергей Саенко.



Кроме того, в администрации города пообещали взять на контроль работу маршрутов №№ 94 и 96. По словам пассажиров, количество этих автобусов резко сократилось, ждать их приходится по 40-60 минут.