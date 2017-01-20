В Ростове на левом берегу Дона прохожие нашли искусанную собаками косулю





В Ростове на левом берегу Дона прохожие нашли искусанную собаками косулю. О раненном животном ростовчане сообщили в областное министерство природных ресурсов и экологии.



На место прибыл ветеринарный врач. Специалист осмотрел искусанного самца косули, но никаких серьезных травм у него не обнаружил. Небольшие покусы были обработаны антисептиком. После чего парнокопытные перевезли на территорию природного заказника «Левобережный».

- В заказнике у специальных подкормочных площадок для диких животных собираются более 50 пятнистых оленей и более 20 косуль, - рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Геннадий Урбан. - Проблем с кормом здесь нет, да и человек всегда придет на помощь.



Заказник областного значения «Левобережный» расположен на территории Ростова, Батайска и Азовского района. На его площади в постоянном или временном пребывании сосредоточены популяции 26 видов, занесенных в Красную книгу Ростовской области, из них 19 видов – в Красную книгу России. Заказник характеризуется разнообразием экосистем, высоким биоразнообразием флоры и фауны (700 видов).