В Ростове на Крещение перекроют проезд для транспорта к Гремучему источнику



Фото: Geometria.ru



В Ростове во время празднования Крещения, 18 и 19 января, закроют проезд для транспорта к Гремучему источнику. Как сообщили в администрации города, добраться до купели можно будет только пешком.

- Пропускаться будут лишь машины с инвалидами, имеющими ограничения в передвижении, и их сопровождающими, - отметили в мэрии.



Для купания в эти дни в Ростове будут оборудованы девять мест. Купели обеспечат сходнями и специальными сооружениями для безопасного погружения. Там же разместят палатки для обогрева.



Водоосвящение с окунанием в праздник Крещения Господня с участием священнослужителей пройдёт:

- 18 января с 19:30 до 22:00 на Северном водохранилище (проспект Космонавтов, 2/3);

- 19 января после литургии и крестного хода с 10:30 до 12:30 на Гремучем источнике на улице Амбулаторной, 55;

- 18 января с 11:00 до 13:00 и 19 января с 5:00 до 7:00 на территории Свято-Иверского женского монастыря на улице Неклиновской, 4;

- 19 января с 11:00 до 13:00 в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Садоводческой, 11 (район за дамбой Ростовского моря);

- 19 января с 00:00 до 18:00 в Спасском храме на улице Орской - Грациозной (район перед дамбой Ростовского моря);

- 18 января с 14:00 до 15:00 на Серафимовском источнике в Ботаническом саду ЮФУ на улице Чапаевской, 18;

- 18 января с 12:00 до 19:00 и 19 января с 9:00 до 21:00 в купели на территории Преполовенского храма на улице Всесоюзной, 167;

- 19 января с 5:00 до 6:30 на источнике Георгиевском ст. Первомайской на проспекте Коммунистическом, 38-б;

- 18 января с 21:00 до 22:00 в церкви монастыря «Сурб Хач» Армянской апостольской церкви на улице Баграмяна, 1.



В городской администрации напомнили, что омовение запрещено в местах, не оборудованных для этих целей. Ростовчанам также рекомендуют прежде чем окунуться в прорубь, проконсультироваться с медиками и не употреблять спиртные напитки.



Добавим, что к обеспечению безопасности в эти дни, кроме полицейских, привлекут более 100 казаков и 150 народных дружинников. В местах, предусмотренных для проведения Великого Водоосвящения, будут дежурить медики.