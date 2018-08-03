В Ростове на Красноармейской и Суворова ограничат движение транспорта





Городской департамент автодорог сообщает, что из-за строительства здания на улице Красноармейской, 66 с 1 сентября до 1 декабря на период погрузочно-разгрузочных работ будет ограничено движение транспорта по правой полосе движения в створе здания по указанному адресу. Пешеходы также не смогут пройти по тротуару на южной стороне улицы.



Кроме того, с 1 сентября начнется реставрация здания на проспекте Ворошиловском, 20/17. По этой причине до 31 декабря ограничат движение по улице Суворова в створе здания № 17 (по одной полосе движения), а также запретят парковку возле дома № 20/17 по проспекту Ворошиловскому.