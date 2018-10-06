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В Ростове на городской маршрут выйдет электробус

В Ростове на городской маршрут выйдет электробус
Фото: vk.com/rostovgortrans
Электробус начнёт курсировать по улицам Ростова. Новый транспорт выйдет на маршрут 14 октября, ему будет присвоен № 88, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Схема движения электробуса будет выглядеть следующим образом: Главный ж/д вокзал – улица Большая Садовая – улица Советская – площадь Карла Маркса – улица 20–я Линия – проспект Шолохова – музей «Россия – моя история».

Напомним, стоимость транспорта составила 37,1 млн рублей. Средства выделили из городского и регионального бюджетов. Электробус оснащён кондиционером и оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. Его вместимость – 85 пассажиров, количество сидячих мест – 33.

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