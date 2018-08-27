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В Ростове на фестивале реки Дон выступит группа «Братья Гримм»

В Ростове на фестивале реки Дон выступит группа «Братья Гримм»
Фото: Amic.ru

В первое сентябрьское воскресенье в Ростове пройдёт фестиваль реки Дон. Праздник состоится на городской набережной 2 сентября.

Мероприятия начнутся в 10 часов утра и продлятся до 22 часов. В программе дня - соревнования по ловле рыбы, конкурсы, казачьи забавы, анимационные зоны, концерты.

Хедлайнером фестиваля станет группа «Братья Гримм». Как сообщили в туристско-информационном центре Ростова, музыканты исполнят свои лучшие композиции. Выступление звёзд запланировано на 21 час.

Кроме этого, ростовчане и гости города смогут погрузиться в советский и дореволюционный исторические периоды истории города, послушать романсы, попробовать блюда донской кухни и многое другое.

День завершится фаер-шоу и фейерверком.

Праздник развернётся на набережной от переулка Соборного до переулка Газетного.

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